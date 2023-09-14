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Погибшим в ДТП военнослужащим будет присвоен статус шехида

Погибшим в ДТП военнослужащим будет присвоен статус шехида

Военнослужащим Азербайджанской армии, погибшим вчера в результате ДТП, будет присвоен статус шехида.  Об этом сообщил начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов, сообщает АПА.

Он отметил, что каждому из троих военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших в результате аварии, будет присвоен статус шехида на основании уведомления, которое будет представлено воинской частью в Государственную службу по мобилизации и призыву.

Отметим, накануне в результате ДТП с участием военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской Армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Кямреддин оглу.

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