Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам

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Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам, написал в X помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Этот регион Азербайджана – Карабах – был оккупирован соседней Арменией в течение 30 лет. И после жестокой войны в начале 1990-х годов, в результате которой почти 1 миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, оккупационные армянские силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, за исключением небольшого пункта в ее центре. Оставшаяся на этой территории Азербайджана община этнических армян была связана с Арменией единственным сухопутным маршрутом – Лачынской дорогой.

Эта серая зона беззакония и противопехотных мин существовала и никем не оспаривалась – до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта», – отметил он.