«Прошло 12 дней»: Администрация Алиева обратилась к международным партнерам

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Азербайджан призвал международных партнеров надавить на Армению и ее марионеточный режим.

«Мы продолжаем взаимодействовать с МККК для обеспечения скорейшего и одновременного открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для автоколонн МККК, как было согласовано в телефонном разговоре между президентом Алиевым и госсекретарём США Блинкеном 1 сентября.

С тех пор прошло 12 календарных дней, но незаконный режим, подчиняющийся Армении, отказывается разрешить проезд и открыть дороги. Мы призываем наших международных партнеров удвоить усилия и оказать давление на Армению и подчиненный ей незаконный режим с целью прекращения этой деструктивной политики.

Сохранение статус-кво «серой зоны» и намеренное использование гуманитарных вопросов в качестве оружия – бесполезная стратегия», — написал в X помощник президента Хикмет Гаджиев.