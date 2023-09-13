Джайхун Байрамов заявил о необходимости возвращения в Западный Азербайджан

482 Просмотров

Военная агрессия Армении привела к лишению тысяч азербайджанцев прав на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на 54-м заседании Совета ООН по правам человека.

Министр отметил, что с 1987 по 1991 гг. сотни тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из родных мест в Армении. Глава МИД расценил это как грубое нарушение международного права.

По его словам, все азербайджанские населенные пункты и топонимы в Армении были переименованы, наше историко-культурное наследие было намеренно подвергнуто вандализму, уничтожено.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что правительство Армении настойчиво отвергает призывы изгнанных азербайджанцев начать настоящий диалог и обеспечить безопасное и достойное возвращение на родину. Министр подчеркнул, что таким образом Армения нарушает статус беженцев и другие важные международные акты.

«Мы ждем, что Верховный комиссар и другие специализированные структуры ООН коснутся прав азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении. Очень важно привлечь Армению к ответственности на международной арене за грубые нарушения международных законов о правах человека в отношении азербайджанцев. Это будет значимым шагом на пути к достижению справедливости для жертв таких преступлений и будет иметь важное значение для настоящего примирения», – добавил он.