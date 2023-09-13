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Главное Общество

Предмет «Предпринимательство» будет изучаться в школах страны

Предмет «Предпринимательство» будет изучаться в школах страны

С нынешнего года в рамках проекта «Инновационная школа» предмет в качестве пилотного проекта в нескольких учебных заведениях будет преподаваться предмет «Предпринимательство».

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования

Для этого крупнейшая школьная сеть Израиля «ORT İsrael» подготовила соответствующий учебник.

Указанное учебное пособие охватывает такие темы, как предпринимательское мышление, творческое мышление и привитие навыков XXI века, которые подготовят учащихся к вызовам будущего. Учебник содержит также задания на основе проектов, командную работу и индивидуальную работу.

4-8 сентября текущего года специалисты «ORT İsrael» провели тренинг для директоров и педагогического коллектива школ, где будет проводиться пилотное обучение предмету «Предпринимательство». На тренинге были затронуты проектное обучение, подход учителей к учащимся, поощрение школьников к творческому мышлению и другие темы, организованы практические задания и интерактивные дискуссии.

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