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Политолог Мухин считает, что Москва и Ереван стоят на пороге разрыва отношений (видео)

Политолог Мухин считает, что Москва и Ереван стоят на пороге разрыва отношений (видео)

Реакция Москвы является оценкой совокупных действий армянского руководства за последнее время.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил политолог Алексей Мухин.

«Ситуация усложняется благодаря разнонаправленным действиям руководства Армении. На данном этапе в российском обществе с большим беспокойством наблюдают за развитием ситуации, фиксируя достаточно недружественные жесты, которые руководство Армении предпринимает в адрес Российской Федерации. Мы понимаем, что происходит. Ситуацию можно интерпретировать чуть ли не как преддверие разрыва отношений, в том числе и личных, сложившихся между руководством России и руководством Армении.

Пока руководство Армении не сделало никаких реальных действия для разрыва этих отношений, но почва для этого готова. Особенно вызывает беспокойство активность американских акторов, которые в эту ситуацию входят сейчас, как говорится, в полной мере», – добавил политолог.

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