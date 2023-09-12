Община Западного Азербайджана: США игнорируют наше правое дело

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Тот факт, что Соединенные Штаты игнорируют наше правое дело, противоречит их приверженности правам человека.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Отмечается, что в своем заявлении от 10 сентября 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивает, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Карабахского региона Азербайджана, и призывает к диалогу между Баку и жителями Карабаха.

«Сожалеем, что государственный секретарь Блинкен не затронул вопрос насильственного изгнания азербайджанцев из Армении. Известно, что Армения насильно изгнала со своей территории всех азербайджанцев и продолжает лишать их права вернуться в свои дома. Армения так и не дала согласия на диалог с Общиной Западного Азербайджана в этом вопросе.

Мы настоятельно призываем правительство США положить конец дискриминационному подходу в вопросе прав человека и поддержать безопасное, достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в родные места. Мы также просим правительство США, используя возможности влияния на Армению, обеспечить начало содержательного диалога Армении с нашей Общиной», – говорится в заявлении.