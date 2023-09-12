Дождливая погода сохранится и в среду

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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 сентября.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Днем дожди ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем – 19-23° тепла. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность – 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, местами – ливни, грозы, град, а в высокогорных районах – снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 16-21°, в горах ночью – 1-6°, днем – 6-11° тепла.