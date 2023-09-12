«Вагнер» под дудук: отпускать свой форпост Россия не намерена

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В Армении стартовали совместные учения с США, точнее, с Национальной гвардией Канзаса. Они как бы заявлены как миротворческие, и масштаб не то чтобы ошеломляющий. В Ереване спешно напоминают, что проводятся такие учения уже лет 20. Но на нынешнем фоне они получают другое прочтение. Пашинян слишком долго и шумно отказывался от совместных учений с ОДКБ. Позвал в страну евронаблюдателей. Отправил свою супругу в Киев. И даже свой лихорадочный обзвон мировых лидеров начал с Запада. И примечательно, что разговора с Путиным не было вообще. Вряд ли Никол Воваевич постеснялся звонить. Скорее разговор не состоялся по решению российской стороны. Да, Никол Воваевич не раз доводил отношения с Россией до открытого «обмена любезностями», но затем послушно сдавал назад. Превратил Армению в хаб для обхода санкций, отправил своих зинворов в состав российской военной миссии в Сирию, истребители Су-30 СМ — на украинский фронт… Но теперь, похоже, перегнул палку.

По совести говоря, добиться желаемого на Западе Армении тоже не удалось. Телефонная истерика Пашиняна на западном векторе ни к чему не привела. В самом деле, если «варчапет» на полном серьезе задумал выходить из-под покровительства Москвы, то ему надо было бы начинать не с отправки своей супруги в Киев, а с восстановления контроля над собственными границами, роспуска совместных с РФ группировок сухопутных сил и сил ПВО, прекратить предоставлять каналы для «параллельного импорта»… А пока этого не сделано, на Западе реальных политических инвестиций делать не спешат.

Но в Москве, судя по всему, решили, что Пашинян пересек «красные линии». Да, у Кремля сегодня не хватает ресурсов на помощь Армении в прежних объемах, но отрихтовать политическое поле внутри Армении вполне по силам. И будет ли там место для Пашиняна — вопрос открытый. Очередного покаянного шоу в стиле «бес попутал, черт, то есть Сорос, за руку дёрнул, больше не буду, я теперь хороший» может уже не хватить.

В Армении напуганы и обсуждают аж сценарии переворота в Армении по заказу РФ. Сначала пашиняновские тг-помойки возопили: в Армении находятся аж 12 тысяч «вагнеровцев», и теперь им вместе с российской агентурой в высших эшелонах власти в Армении совершить государственный переворот! Затем появилась новая страшилка: в Армении переброшен российский спецназ! Для страны, где уже есть одна российская военная база и создаются ещё две – так себе новость. Но местная публика реагирует весьма остро.

Версия переворота в стиле «Вагнер» под дудук» не такая уж невероятная. Армения была для Пригожина перевалочной базой, здесь он регистрировал свои мелкие авиакомпании, так что сам факт нахождения здесь боевиков его ЧВК как-то не удивляет. Как и то, что в какой-то момент Россия решила использовать этот рычаг уже против Пашиняна. Впрочем, и без «Вагнера» у Москвы в Армении достаточно рычагов и инструментов, начиная от контрактников 102-й российской военной базы и заканчивая вооруженными группировками внутри самой Армении. Арест блогера Мики Бадаляна и сотрудника «Спутник – Армения» Ашота Геворкяна по обвинению в незаконном хранении оружия тоже встраивается в эту версию. В Армении есть давняя традиция собираться по квартирам, сколачивать нешуточные схроны с оружием и планировать террористические мятежи. Достаточно вспомнить громкие разоблачения последних лет – и «Сасна Црер», и террористический заговор в общине Норк-Мараш.

Это, конечно, ещё не доказательство для суда, что Россия действительно готовила в Армении переворот. В Кремле могут и удовлетвориться очередными извинениями от Пашиняна. Но нет сомнений: отпускать свой форпост Россия не намерена. Интригующая схема «Армения в Союзе с Францией против Азербайджана и России» слишком неустойчивая и короткоживущая. И вряд ли может служить основой для долгосрочных политических построений.

Во всяком случае до тех пор, пока внешние границы, воздушное пространство, железные дороги, связь и энергетику Армении контролирует Россия.

Нурани, обозреватель