За попытку нарушения госграницы задержаны граждане Непала и Ирана

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За попытку нарушения госграницы задержаны граждане Непала и Ирана.

9 сентября в 21:44 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда «Худат», расположенной вблизи села Зухул Хачмазского района, были задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении России – Карки Гимире Ренука (2001 г.р.), Бахаттараи Менука (1994 г.р.),Панта Бал Кришна (1997 г.р.), Раут Дып (1986 г.р.), сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы,

Было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны легально, намеревались нарушить государственную границу и мигрировать из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда в Португалию.

10 сентября был задержан гражданин Ирана – житель города Парсабад Хамид Бахман Гаджимахмуд 1977 года рождения, нарушивший государственную границу с Исламской Республикой Иран в направлении Азербайджанской Республики.

По фактам ведется расследование.