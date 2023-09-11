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Киселев: Американцы об Армению вытрут ноги. Найдут на карте и вытрут (видео)

Киселев: Американцы об Армению вытрут ноги. Найдут на карте и вытрут (видео)

Армения явно идет на обострение отношений с Россией. К сожалению. Ничего хорошего из этого не выйдет. Об этом завил российский телепропагандист Дмитрий Киселев в эфире воскресной передаче «Вести недели» на «России-1».

«Пашинян представляется обиженным, но ведь сам недавно признал Азербайджан в границах 1991 года, что означает: Нагорный Карабах – азербайджанский. До этого сам ездил вызывающе танцевать в Шушу, что и стало огромным раздражением для Азербайджана и провокацией на силовое решение территориальной проблемы. А потом попавшую в окружение 30-тысячную армянскую армию Путину пришлось спасать, иначе была бы большая кровавая баня. Хорошо бы об этом всем помнить.

Ломать не строить. Это справедливо и для межгосударственных отношений. Победы для Армении на этом пути нет. Тут намедни Пашинян по телефону с Блинкеном говорил. Но американцы об Армению вытрут ноги. Найдут на карте и вытрут», – сказал Киселев.

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