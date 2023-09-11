В Азербайджане предотвратили сбыт крупной партии наркотиков (видео)

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Управление полиции на водном транспорте МВД Азербайджана провело очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба министерства.

В управление поступила оперативная информация о том, что на территории Ширванского национального парка неизвестные заберут крупную партию наркотиков с целью сбыта.

Сотрудники управления отреагировали на поступившую информацию и установили слежку в указанном районе. Злоумышленники были задержаны с поличным при получении крупной партии наркотических средств. Задержанными оказались ранее судимые Акиф Шахбазов, Бахрам Салимов, Эльнур Иманов и Гасангулу Ахундов. При осмотре автомобиля Г.Ахундова в багажном отсеке было обнаружено около 10 кг наркотиков, в том числе 5 кг 93 г опиума, 4 кг 625 г марихуаны и 5 тыс. таблеток метадона.

Во время допроса задержанные признались в содеянном, по факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия.