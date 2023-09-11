Президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто заявила, что осознанно нарушила Конституцию, отправившись за рубеж вопреки отказу правительства, и, более того, пообещала продолжить совершать подобные визиты, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.
После возвращения из европейского турне, 7 сентября, Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов. «Я буду ездить везде, куда должна ехать, так как это моя конституционная обязанность», – сказала она. К тому времени «Грузинская мечта» уже запустила процедуру импичмента, заявив, что президент нарушила Конституцию.
«Саломе Зурабишвили дала признательные показания о том, что целенаправленно нарушала Конституцию. Это было прекрасным подарком перед началом процесса в Конституционном суде. Также она дала обещание, что продолжит грубо нарушать Конституцию, что тревожно», – сказал Кобахидзе.
Он также прокомментировал тему финансирования поездок за рубеж.
«Я не знаю, кто ей посоветовал это в то время, как вопрос импичмента должен быть рассмотрен в Конституционном суде. Это прямое признание. Естественно, если бы она расходовала бюджетные средства, это, помимо нарушения Конституции, было бы еще и уголовным преступлением», – сказал Кобахидзе.
По словам Зурабишвили, которая начиная с 31 августа побывала в Германии, Франции и Бельгии, она за свой счет осуществляет визиты за рубеж, чтобы проводить там «важные встречи». При этом президент добавила, что надеется за три месяца объездить все столицы Европы и донести до них желание народа Грузии касательно вступления страны в Евросоюз.
Отказ правительства в зарубежных визитах был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.
Что касается импичмента, правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в «Грузинской мечте» заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному «Грузинской мечтой» и членами движения «Сила народа», не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Как заявили в «Грузинской мечте», понятно, что добиться импичмента президента нереально, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.