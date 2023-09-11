Президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто заявила, что осознанно нарушила Конституцию, отправившись за рубеж вопреки отказу правительства, и, более того, пообещала продолжить совершать подобные визиты, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.

После возвращения из европейского турне, 7 сентября, Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов. «Я буду ездить везде, куда должна ехать, так как это моя конституционная обязанность», – сказала она. К тому времени «Грузинская мечта» уже запустила процедуру импичмента, заявив, что президент нарушила Конституцию.

«Саломе Зурабишвили дала признательные показания о том, что целенаправленно нарушала Конституцию. Это было прекрасным подарком перед началом процесса в Конституционном суде. Также она дала обещание, что продолжит грубо нарушать Конституцию, что тревожно», – сказал Кобахидзе.

Он также прокомментировал тему финансирования поездок за рубеж.

«Я не знаю, кто ей посоветовал это в то время, как вопрос импичмента должен быть рассмотрен в Конституционном суде. Это прямое признание. Естественно, если бы она расходовала бюджетные средства, это, помимо нарушения Конституции, было бы еще и уголовным преступлением», – сказал Кобахидзе.

По словам Зурабишвили, которая начиная с 31 августа побывала в Германии, Франции и Бельгии, она за свой счет осуществляет визиты за рубеж, чтобы проводить там «важные встречи». При этом президент добавила, что надеется за три месяца объездить все столицы Европы и донести до них желание народа Грузии касательно вступления страны в Евросоюз.

Отказ правительства в зарубежных визитах был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.

Что касается импичмента, правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.

В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.

В ответ на это в «Грузинской мечте» заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному «Грузинской мечтой» и членами движения «Сила народа», не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата. Как заявили в «Грузинской мечте», понятно, что добиться импичмента президента нереально, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.