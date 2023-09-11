Неожиданный визит Бербок в Киев

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передаёт немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев»,— сказано в сообщении.

Уточняется, что о визите Бербок не сообщалось из соображений безопасности.

Данный визит министра является четвёртым с начала войны в Украине. Сообщается, что Бербок заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к членству в Евросоюзе, однако стране все ещё необходимы реформы.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.