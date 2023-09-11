Эксклюзив: Кадыров не убивал Эльхана Сулейманова |
Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым? |
Кыргызстан предоставит Азербайджану на 49 лет 17 га земли на Иссык-Куле |
Российскую армию захлестнула волна дезертирства |
К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением |
Азербайджан, Россия и Иран обсуждают энергопоставки через Армению |
Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео) |
Блинкен заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой (видео) |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2122 человек (обновлено, фото, видео) |
Главное Мир

Неожиданный визит Бербок в Киев

Неожиданный визит Бербок в Киев

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передаёт немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев»,— сказано в сообщении.
Уточняется, что о визите Бербок не сообщалось из соображений безопасности.

Данный визит министра является четвёртым с начала войны в  Украине. Сообщается, что Бербок заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к членству в Евросоюзе, однако стране все ещё необходимы реформы.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Бразилии неожиданно отозвал свое заявление по поводу Путина
Мир

Президент Бразилии неожиданно отозвал свое заявление по поводу Путина

2023/09/11, 11:59
Ким Чен Ын выехал в Россию на поезде
Мир

Ким Чен Ын выехал в Россию на поезде

2023/09/11, 11:52
Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым?
Мир

Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым?

2023/09/11, 11:31
Россия приступила к наказанию Армению и закрывает ей финансовую форточку
Мир

Россия приступила к наказанию Армению и закрывает ей финансовую форточку

2023/09/11, 11:22
Президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции
Мир

Президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции

2023/09/11, 11:20
Неожиданный визит Бербок в Киев
Мир

Неожиданный визит Бербок в Киев

2023/09/11, 10:46
Британская разведка: мобилизация сотен тысяч человек больно бьет по экономике России
Мир

Британская разведка: мобилизация сотен тысяч человек больно бьет по экономике России

2023/09/11, 10:40
Фидан прибыл в Казахстан
Мир

Фидан прибыл в Казахстан

2023/09/11, 10:33
Кыргызстан предоставит Азербайджану на 49 лет 17 га земли на Иссык-Куле
Мир

Кыргызстан предоставит Азербайджану на 49 лет 17 га земли на Иссык-Куле

2023/09/11, 10:03