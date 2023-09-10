Блинкен заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой (видео)

335 Просмотров

Украинская сторона пойдёт на переговоры, если Россия выступит с соответствующей инициативой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Киев должен самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за украинцами в данном вопросе. При этом глава Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не видят намерений Москвы перейти к мирным переговорам.

«Если же он (Путин) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.

