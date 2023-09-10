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В Куре наблюдается существенный подъем уровня воды (фото)

В Куре наблюдается существенный подъем уровня воды (фото)

На участке Куры, проходящем по территории Сальянского района, уровень воды поднялся до 1 метра.

Дождливая погода, в последние дни наблюдающаяся на территории страны, сказалась на подъеме уровня воды как в горных реках, так и Куре, сообщает «Репорт».

Особенно это проявляется в нижнем течении реки – на участке, проходящем через Сальянский район. Только за последние два дня уровень воды на указанном участке поднялся на 95 сантиметров.

Это положительно сказалось на продуктивной работе стационарных и плавучих водяных насосов, установленных на берегу реки.

По мнению специалистов, процесс продолжится в течение нескольких дней.

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