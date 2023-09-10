На Каспии поднялись 5-метровые волны

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Высота волн в Каспийском море достигла 5 метров.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, на территории республики наблюдалась нестабильная погода, в Кюрдамире, Гусаре, Губе, Халтане, Балакене, Шабране и Шахдаге шел дождь.

Северо-западный ветер в Мингячевире усилился до 30 м/с, в Нафталане – 24 м/с, в Гёйчае, Агдаме – 22 м/с, в Шахдаге, Шеки, Бейлагане, Тертере, Барде, Евлахе, Гяндже, Нахчыване – 20 м/с, в Кюрдамире – 18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усиливался до 15 м/с, с порывами до 30-35 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волны в открытом море достигла 5 метров.