Как армянский агитпроп польстился на дурно пахнущий «шедевр» азербайджанского рисовальщика

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Давно замечено: начиная подготовку к очередным вооруженным вылазкам против Азербайджана, в Армении не только стягивают к границе войска, ну и ведут психологическую войну.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, нынешний виток напряженности не стал исключением. Армянские тг-помойки предлагают – за вознаграждение – отправлять им видеозаписи передвижения азербайджанской военной техники, сопровождая всё это призывами «не умирать за такой-сякой режим». Вся эта возня оставляет стойкое ощущение дежавю – похожие спектакли уже разыгрывались в прошлые годы.

Ожидать чего-то иного от армянских стратегов психологической войны вряд ли стоит. Но каждый раз в этот спектакль встраиваются и персонажи из азербайджанской радикально-оппозиционной тусовки. Вот и на сей раз отличился её штатный рисовальщик.

Карикатурист Гюндюз Агаев отметился очередным «шедевром», где попытался обыграть в своем гробокопательском стиле перевёрнутую А — тот самый символ, который многие заметили на азербайджанской бронетехнике. Разумеется, рисунок тут же подхватили в армянском информационном поле.

Сопроводив прежними дурно пахнущими «шедеврами» этого приверженца стиля «Шарли Эбдо», которые официально в оппозиционной тусовке предписано считать «антивоенными».

Не станем оценивать уровень интеллекта заказчиков этого рисовальщика, которая при помощи такого «бумагомарания» рассчитывают пошатнуть общественное мнение в Азербайджане. Подобного рода «творчество» может вызвать восторг разве что у тех самых армянских инфопомоек. Но это не снимает ответственности самого рисовальщика.

Здесь явно не тот случай, когда «я художник, я так вижу» и вообще «свобода творчества». Дело не в художественных достоинствах рисунка. Просто есть разница.

Одно дело – следовать своим убеждениям и рисовать, условно говоря, «в стол». И совсем другое – встраиваться в пропагандистскую кампанию с другой стороны линии фронта. То есть работать против своих. Здесь, простите за напоминание прописных истин, уже не помогут никакие ссылки на «демократические убеждения». Особенно если эти «убеждения» – не более чем отработка грантов, подачек и статуса беженца.