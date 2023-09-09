Симоньян уличила Ереван в антироссийской риторике

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об антироссийской риторике армянских властей.

Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

По словам Симоньян, в прошлом советник Никола Пашиняна просил её помочь с признанием армянских водительских прав в России, на что она ответила: «А нам нужно, чтобы вы признали Крым».

«Я говорю: «Давайте так: если вы признаете Крым, то я обойду все кабинеты, на коленях буду стоять. Я вам обещаю, что я сделаю всё, чтобы Россия признала армянские водительские права». Конечно, никакой Крым они не признали», — сказала она.

Симоньян, также комментируя задержание обозревателя Sputnik Армения, подчеркнула, что риторика армянских властей абсолютно антироссийская.