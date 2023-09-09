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В воскресенье ожидаются ливни, град и мокрый снег

В воскресенье ожидаются ливни, град и мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на 10 сентября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. В отдельных местах ливни. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 19-22 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85 %, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, в высокогорных районах-мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13 ° тепла.

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