Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко

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Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Турции.

«Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому марокканскому народу и правительству, желаем божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, как всегда, готова оказать всяческую поддержку для залечивания ран», – сказано в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в африканском государстве.