Анкара осудила т.н. «президентские выборы» армянских сепаратистов |
Гасанов проинформировал делегацию Ирана об учащении армянских провокаций |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820 (обновлено, фото, видео) |
Иран выразил обеспокоенность действиями Армении (фото) |
Баку осудил т.н. «президентские выборы» армянских сепаратистов |
Пашинян обзванивает мировых лидеров и просит о переговорах с Ильхамом Алиевым |
Как должен реагировать Баку на антироссийскую истерию Пашиняна? |
Глава МИД ТРСК: Заявление Алиева придаст нам больше сил |
Макрона снова унизили (видео) |
Главное Мир

Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко

Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко

Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Турции.

«Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому марокканскому народу и правительству, желаем божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, как всегда, готова оказать всяческую поддержку для залечивания ран», – сказано в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в африканском государстве.

Теги:
Из этой рубрики
Украинский дрон ударил по "выборам" в Запорожье (видео)
Мир

Украинский дрон ударил по «выборам» в Запорожье (видео)

2023/09/09, 14:59
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820 (обновлено, фото, видео)
Мир

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820 (обновлено, фото, видео)

2023/09/09, 14:32
Страны НАТО проводят учения ВМФ на севере Балтики (обновлено)
Мир

Страны НАТО проводят учения ВМФ на севере Балтики (обновлено)

2023/09/09, 14:22
Россию не устраивают условия Запада по зерновой сделке
Мир

Россию не устраивают условия Запада по зерновой сделке

2023/09/09, 14:00
Премьер Индии объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса
Мир

Премьер Индии объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса

2023/09/09, 13:43
США и ЕС поддержат проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток
Мир

США и ЕС поддержат проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток

2023/09/09, 13:18
Греция хочет подписать новое соглашение с Турцией по беженцам
Мир

Греция хочет подписать новое соглашение с Турцией по беженцам

2023/09/09, 12:46
Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке
Мир

Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

2023/09/09, 12:33
Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко
Мир

Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко

2023/09/09, 12:09