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В Агалы вернутся еще 25 семей (фото)

В Агалы вернутся еще 25 семей (фото)

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Согласно информации Комитета, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах, входящих в состав Восточно-Зангезурского экономического района, Исполнительной власти Зангиланского района, Общественного совета при госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 25 семей (123 человека). В соответствии с составом 10 из них обеспечены трехкомнатными, 9 – четырехкомнатными и 6 – пятикомнатными частными жилыми домами. Эти семьи проживают в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком будут отправлены в село Агалы 13 сентября.

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