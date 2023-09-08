Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике

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«Наблюдаемое нами поведение армянской стороны является повторением типичной для этой страны на протяжении 30 лет практики имитации переговоров, отказа от достигнутых ранее договоренностей и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств, прибегая к различным политическим, военным и другим провокациям».

Об этом было сказано на брифинге, проведенном МИД для представителей дипломатического корпуса.

Армения, используя все имеющиеся возможности для злоупотребления отдельными государствами и международными организациями, ведет во всем мире клеветническую кампанию против Азербайджана с ложными и необоснованными утверждениями о существовании якобы «блокады» и «гуманитарного кризиса» в регионе.