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Боррель не считает, что ЕС использует Грузию для открытия второго фронта против России

Боррель не считает, что ЕС использует Грузию для открытия второго фронта против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспочвенными заявления о том, что сообщество использует Грузию, чтобы открыть второй фронт против России, ведущей войну в Украине. Такую точку зрения он изложил на пресс-конференции в Тбилиси, где находится с визитом.

«Это шум, это вмешательство, пропаганда, дезинформация. Это безумие – верить в то, что Евросоюз хочет использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт в войне России с Украиной. Не слушайте такие вещи. Я сожалею, что люди распространяют подобный нарратив. Это делается для того, чтобы посеять недоверие», – сказал Боррель.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что произойдет в случае, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС после того, как власти страны многократно обвиняли Запад в попытках втянуть ее в украинский конфликт, а также совершали действия, вызвавшие критику в Брюсселе.

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