Боррель не считает, что ЕС использует Грузию для открытия второго фронта против России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспочвенными заявления о том, что сообщество использует Грузию, чтобы открыть второй фронт против России, ведущей войну в Украине. Такую точку зрения он изложил на пресс-конференции в Тбилиси, где находится с визитом.

«Это шум, это вмешательство, пропаганда, дезинформация. Это безумие – верить в то, что Евросоюз хочет использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт в войне России с Украиной. Не слушайте такие вещи. Я сожалею, что люди распространяют подобный нарратив. Это делается для того, чтобы посеять недоверие», – сказал Боррель.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что произойдет в случае, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС после того, как власти страны многократно обвиняли Запад в попытках втянуть ее в украинский конфликт, а также совершали действия, вызвавшие критику в Брюсселе.