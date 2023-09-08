Крупнейший банк Европы прекратит работать с Россией

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Крупнейшая в Европе банковская группа HSBC прекратит обслуживать входящие и исходящие переводы для корпоративных клиентов России и Белоруссии с 27 октября.

Об этом пишет Nikkei Asia.

Британская группа разослала соответствующие уведомления клиентам всех своих подразделений, в том числе гонконгского Hang Seng Bank. Решение связано со «усложнившейся нормативной ситуацией», и компания стремится «минимизировать операционное воздействие на Россию и Белоруссию, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами». В HSBC эту информацию подтвердили.

Представитель группы также рассказал журналистам, что она по-прежнему работает над продажей российских активов местному «Экспобанку» и надеется закрыть сделку до конца года, однако сейчас ожидает одобрения местных регулирующих органов.