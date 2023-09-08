Армения запустила разведывательные дроны над Зангезуром (фото) |
Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео) |
Украина получит американское вооружение на $600 млн (список) |
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном |
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе |
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото) |
Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления |
Осознав серьезность ситуации, в Армении заявили о незаинтересованности в военной эскалации |
Главное Армия

Эффективность сил ПВО Украины повысится

Эффективность сил ПВО Украины повысится

Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, которые приводит Reuters, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб стране и ее экономике.

«Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше», – подчеркнул Наев.

Теги:
Из этой рубрики
ЧВК "Вагнер" приостановила вербовку в России
Армия

ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку в России

2023/09/08, 01:10
Эффективность сил ПВО Украины повысится
Армия

Эффективность сил ПВО Украины повысится

2023/09/08, 01:03
Франция озвучила условия вывода войск из Нигера
Армия

Франция озвучила условия вывода войск из Нигера

2023/09/08, 01:01
Дрон атаковал один из крупнейших в РФ заводов по выпуску микроэлектроники (видео)
Армия

Дрон атаковал один из крупнейших в РФ заводов по выпуску микроэлектроники (видео)

2023/09/08, 00:54
Армения запустила разведывательные дроны над Зангезуром (фото)
Армия

Армения запустила разведывательные дроны над Зангезуром (фото)

2023/09/08, 00:36
Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео)
Армия

Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео)

2023/09/08, 00:20
Зеленский уверен в способности Умерова "перезагрузить" работу Минобороны Украины
Армия

Зеленский уверен в способности Умерова «перезагрузить» работу Минобороны Украины

2023/09/07, 23:55
Украина получит американское вооружение на $600 млн (список)
Армия

Украина получит американское вооружение на $600 млн (список)

2023/09/07, 23:24
Столтенберг отреагировал на критику контрнаступления ВСУ (видео)
Армия

Столтенберг отреагировал на критику контрнаступления ВСУ (видео)

2023/09/07, 21:45