Эффективность сил ПВО Украины повысится

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Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, которые приводит Reuters, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб стране и ее экономике.

«Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше», – подчеркнул Наев.