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Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана

Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана

Мы гордимся тем, что еврейская община является такой инклюзивной и неотъемлемой частью азербайджанского общества, и мы также гордимся тем, что в истории Азербайджана не было ни одного случая антисемитизма. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено на благо двух стран, а не против какой-либо третьей. Азербайджан ведет независимую внешнюю политику и самостоятельно выбирает себе друзей. Это касается, в том числе, и двустороннего сотрудничества, которое на благо обеих сторон. Прежде всего, это сотрудничество на благо двух стран и двух народов, и этому есть историческая подоплека. Именно такое сотрудничество и дружба между еврейским и азербайджанским народами заложены в наших ДНК», – заявил помощник президента.

«В самые трудные времена, в годы Второй мировой войны, евреи переселились в Азербайджан с востока и запада Советского Союза, и в тяжелые времена мы делились своим хлебом с нашими еврейскими братьями и сестрами», – отметил он.

Хикмет Гаджиев заявил, что еврейская община в Азербайджане также вносит серьезный вклад в укрепление сотрудничества страны с Израилем.

Он также отметил, что Азербайджан получает позитивные сигналы от Ирана по нормализации отношений. По его словам, между Баку и Тегераном было недопонимание, но сейчас стороны пытаются решить эту проблему.

Азербайджан, подчеркнул он, продолжает дипломатические контакты с иранскими коллегами, чтобы создать благоприятную атмосферу для сотрудничества и диалога в регионе.

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