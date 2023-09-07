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Пострадавших в ДТП в Лачине на вертолете доставили в Баку (видео)

Пострадавших в ДТП в Лачине на вертолете доставили в Баку (видео)

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

В результате инцидента 3 сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО «SOCAR Petroleum», находившиеся в автомобиле марки «Toyota» Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сразу после оказания им первичной медицинской помощи под наблюдением врачей была обеспечена их эвакуация в Баку на медицинском вертолете ГПС.

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