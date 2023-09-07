Известны неизвестные подробности «завещания» Пригожина

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Командиры российской частной военной компании «Вагнер» вернулись на базу в Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает российский проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники.

На базе должен пройти совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова – командира с позывным «Лотос». Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

Согласно инструкции, составленной Пригожином на случай гибели верхушки «Вагнера», именно Елизаров должен занять его место. Приближенные к нему командиры получат места в структурах его «бизнес-империи», а также помогут его сыну Павлу «защитить бизнес-активы отца».

Елизаров с 2003 года служил командиром парашютно-десантного взвода в 108-м полку 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Уже в 2014 году Краснодарский гарнизонный военный суд вынес ему приговор за мошенничество при приватизации квартиры, Елизарова уволили из армии.

После этого он присоединился к частной военной компании «Вагнер», был назначен командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино.

Согласно данным из сети, Елизаров воевал в Сирии и Ливии, а также был инструктором в ЦАР. Закрытым указом получил звание «Герой Российской Федерации».

Во время полномасштабной войны РФ против Украины Елизаров командовал штурмом города Соледар.