Константин Калачев: Азербайджан своего добьется чуть раньше или чуть позже |
Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление |
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана |
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Главное Мир

Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты

Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты

Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты – Украина готова развивать этот торговый путь, расширяя возможности транспортного коридора.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передают украинские СМИ.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью.

Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны», – заявила Свириденко.

Также стороны обсудили важность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

Кроме этого, во время встречи поднимались вопросы ускорения локализации производства техники для разминирования.

«Также обсудили подготовку к конференции по разминированию, которая состоится в Загребе в октябре этого года. Это важное событие должно способствовать координации усилий международных партнеров, направленных на разминирование нашей страны», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Сын президента ЦАР устроил в России дебош (видео)
Мир

Сын президента ЦАР устроил в России дебош (видео)

2023/09/07, 15:38
Известны неизвестные подробности «завещания» Пригожина
Мир

Известны неизвестные подробности «завещания» Пригожина

2023/09/07, 15:36
Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты
Мир

Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты

2023/09/07, 15:25
В Украине внесли в перечень "спонсоров войны" турецкую компанию
Мир

В Украине внесли в перечень «спонсоров войны» турецкую компанию

2023/09/07, 14:53
В Кыргызстане предагают запретить никаб и паранджу в общественных местах
Мир

В Кыргызстане предагают запретить никаб и паранджу в общественных местах

2023/09/07, 14:41
Разведка Ирана раскрыла планировавшую беспорядки проамериканскую группировку
Мир

Разведка Ирана раскрыла планировавшую беспорядки проамериканскую группировку

2023/09/07, 11:53
Захарова ответила Симоняну, назвавшему ее "какой-то секретаршей"
Мир

Захарова ответила Симоняну, назвавшему ее «какой-то секретаршей»

2023/09/07, 11:43
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)
Мир

Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)

2023/09/07, 11:25
Скончался переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов
Мир

Скончался переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

2023/09/07, 11:06