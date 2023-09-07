Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты

80 Просмотров

Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты – Украина готова развивать этот торговый путь, расширяя возможности транспортного коридора.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передают украинские СМИ.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью.

Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны», – заявила Свириденко.

Также стороны обсудили важность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

Кроме этого, во время встречи поднимались вопросы ускорения локализации производства техники для разминирования.

«Также обсудили подготовку к конференции по разминированию, которая состоится в Загребе в октябре этого года. Это важное событие должно способствовать координации усилий международных партнеров, направленных на разминирование нашей страны», – говорится в сообщении.