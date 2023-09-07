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Эксперт о заявлении Эмина Амруллаева касательно госязыка в русском секторе

Эксперт о заявлении Эмина Амруллаева касательно госязыка в русском секторе

В последнее время участились нападки на Министерство образования Азербайджана. Как только министерство начинает проявлять инициативу, направленную в сторону улучшения качества образования, эти действия воспринимаются населением неоднозначно, начинается критика со всех сторон. Об этом Minval.az заявил заслуженный педагог Азербайджана Асиф Гахраманов, комментируя опубликованные в СМИ новшества, озвученные министром образования Эмином Амруллаевым в ходе вчерашнего брифинга.

Многие из этих новшеств были восприняты обществом неоднозначно, в частности вопрос о преподавании сразу нескольких предметов на азербайджанском языке в русском секторе: «История», «История Победы», «Начальная военная подготовка» и «Музыка». Кроме того, министр озвучил количество школ, находящихся в аварийном состоянии. Но многие родители назвали это заявление циничным, так как через неделю начинаются занятия, а в стране такое количество школ по-прежнему не отремонтированы.

«Не секрет, что в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с людьми, плохо владеющими азербайджанским языком, а некоторые не знают его и вовсе. В любой школе вы можете провести исследование в русском секторе и придете к выводу, что уровень владения государственным языком у многих школьников низкий. Тогда среди учащихся азербайджанского сектора немало тех, кто прекрасно владеет двумя языками. И потому я смотрю на решение минобразования как на стремление повысить интерес к изучению государственного языка. Это решение вызвано обеспокоенностью, понимаете? Большинство учащихся, заканчивая школу, очень плохо знает азербайджанский язык, практически на примитивном уровне, когда намного лучше говорит на английском или русском языках. Я это вижу не только на примере своих знакомых, но и родственников в том числе. В моем понимании это ненормально. Мы должны избавляться от этой тенденции, но постепенно, вдумчиво и, естественно, последовательно. Я созвонился с официальными лицами минобразования и выяснил, что такие предметы как «История Азербайджана» и «История Победы» в настоящее время внедрены в качестве пилотного проекта и отнюдь не повсеместно. Предусмотрено постепенное увеличение количества школ по мере подготовки учителей для преподавания указанных предметов на азербайджанском языке. В прошлом году данным пилотным проектом было охвачено 20 школ. Согласно планам министерства, проект способствует повышению интереса к госязыку и повышению уровня владения им. Я лично считаю это положительным явлением, так как все граждане Азербайджана должны владеть государственным языком на хорошем уровне», – сказал А.Гахраманов, отметив при этом, что время покажет, насколько этот эксперимент удачен.

Гахраманов убежден, что преподавать эти предметы, однозначно, должны квалифицированные педагоги, способные к интеграции. Это будет своеобразный интегративный курс, и учителя должны быть подготовлены по курсу, где история совмещается с азербайджанским языком.

Коснувшись вопроса об изучении предмета «Музыка» в русском секторе, А.Гахраманов отметил, что Азербайджан – кладезь прекрасных национальных песен, и их следует изучать, слушать и исполнять только на языке-оригинале.

«И, если носители русского языка будут знать и исполнять песни на азербайджанском – это будет просто замечательно», – отметил педагог.

Отвечая на вопрос о количестве аварийных школ в стране, А.Гахраманов отметил, что три года назад таких школ в стране насчитывалось более 900. За три года было реконструировано, отремонтировано и заново отстроено более чем 300 школ, и это на самом деле хороший показатель.

Яна Мадатова

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