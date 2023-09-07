Блинкен и Кулеба сходили в киевский Макдональдс (видео)

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заглянули вечером 6 сентября перекусить в киевский McDonald’s во время двухдневного визита американского чиновника. Блинкен заказал картошку фри, Кулеба — вишневый пирожок, после чего украинский дипломат признался, как американская закусочная спасала его в юности.

«Когда я был студентом, моей лучшей закуской после похмелья была еда из McDonald’s. Очень редко, конечно. Но я тогда шел в McDonald’s и покупал двойной чизбургер, большую порцию кока-колы, и это был мой лучший завтрак с похмелья», — сказал Кулеба.

Госсекретарь с улыбкой ответил, что с ним подобного никогда не случалось.

Кулеба также заметил, что возвращение McDonald’s — это послание о доверии США к Украине, поэтому дипломаты оказались этим вечером за столиком закусочной, филиалы которой начали постепенно открываться в стране.