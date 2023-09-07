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Линда Евангелиста: Я одной ногой уже в могиле

Линда Евангелиста: Я одной ногой уже в могиле

Канадская супермодель Линда Евангелиста призналась, что у нее рак груди. Звезда перенесла двойную мастектомию. Об этом 58-летняя знаменитость рассказала в интервью The Wall Street Journal.

Рак груди у нее диагностировали в 2018 году.

«Результаты были не очень хорошими, и из-за ряда других факторов, по состоянию здоровья, я без колебаний выбрала двойную мастектомию, поскольку я хотела избавиться от всего этого и больше с этим дело не иметь. Я хотела жить и не могла позволить, чтобы рак груди убил меня», – сказала она.

В июне прошлого года стало известно, что рак распространился на подгрудные мышцы.

«И я сказала врачу: «Да хоть дыру сделай в моей груди. Не хочу это делать для виду. Я хочу, чтобы все было изничтожено. Я хочу увидеть, что моя грудь зияет дырой». Вы понимаете меня? От этого я не умру», – сказала звезда.

Она добавила, что у нее «ужасные показатели онкотипа, что свидетельствует о высокой вероятности возвращения рака».

«Знаю, я одной ногой уже в могиле, но я еще полна настроя, чтобы можно было не тяготиться», – отметила Евангелиста.

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