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Амруллаев взялся за продвижение азербайджанского языка в русских секторах

Амруллаев взялся за продвижение азербайджанского языка в русских секторах

В 2023-2024 учебном году будет увеличено количество учебных часов по предмету «Азербайджанский язык», в русском секторе некоторые предметы, в том числе «История», «История Победы», «Музыка» будут преподаваться на азербайджанском языке. Об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

«В школах, где обучение ведется на других языках, учащийся достигает 9-го класса, и мы видим, что он не умеет говорить на своем родном языке. Мы пытаемся определить то, в чем кроется проблема, связано ли это с учебной программой. В следующем учебном году будет увеличено количество учебных часов по азербайджанскому языку. Азербайджанский язык является официальным государственным языком в нашей стране. В этом году мы уделим усиленное внимание этому вопросу, директорам школ будут даны соответствующие поручения», – добавил он.

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