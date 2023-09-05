Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая

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Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект о переносе в стране Дня Победы в Великую Отечественную войну с 9 на 8 мая.

Оппозиционный депутат Теона Акубардия, автор законопроекта, обосновала инициативу тем, что следует отмечать День Победы над фашистской Германией в один день с Европой, а не Российской Федерацией. По ее словам, предлагаемый законопроект не запрещает ветеранам войны и другим лицам отмечать праздник 9 мая, однако официальный выходной день должен быть 8 мая.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» раскритиковали законопроект и предположили, что он может привести к расколу общества. Также парламентарии отметили, что сейчас абсурдно обсуждать то, в какой конкретно час был подписан пакт о капитуляции Германии.