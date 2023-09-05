Взрыв у военкомата в Санкт-Петербурге (видео)

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В российском Санкт-Петербурге во вторник, 5 сентября, произошел взрыв во дворе военкомата по улице Крупская. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.

По предварительной информации, устройство вмещало 100-150 граммов пороха и радиомодуль с батарейкой.

В результате взрыва шахта получила незначительные повреждения, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.