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Фидан: Турция настроена на развитие диалога с Грецией

Фидан: Турция настроена на развитие диалога с Грецией

Турция настроена на развитие диалога со своим соседом и партнером по НАТО Грецией для решения имеющихся между ними проблем. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в Анкаре по итогам переговоров со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

«Мы подробно обсудили дорожную карту, которая направлена на масштабное развитие наших отношений. Лидеры наших стран встретятся в сентябре в США [на полях Генассамблеи ООН]. Восстановление канала для диалога является позитивным для нас развитием, мы подтвердили настрой на продолжение этого процесса с нашим соседом Грецией без каких-либо предварительных условий и поиск новых подходов, которые будут способствовать урегулированию имеющихся проблем и отвечать взаимным интересам», – сказал турецкий министр.

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