Мэр Москвы заявил об уничтожении летевших на столицу беспилотников (фото)

Силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», – говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что, предварительно, пострадавших на месте падения обломков нет.
«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», – написал мэр.
Он также подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий.