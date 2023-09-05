Мэр Москвы заявил об уничтожении летевших на столицу беспилотников (фото)

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Силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», – говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что, предварительно, пострадавших на месте падения обломков нет.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», – написал мэр.

Он также подчеркнул, что оперативные службы работают над устранением последствий.