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Шойгу: ВСУ потеряли на одном направлении 6 танков, на другом еще 6 — итого 11 (видео)

Шойгу: ВСУ потеряли на одном направлении 6 танков, на другом еще 6 — итого 11 (видео)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери на фронте. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина, назвавшего «провалом» контрнаступление ВСУ.

«Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин. Поэтому вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — сказал Шойгу журналистам после пресс-конференции президента РФ в Сочи.

«Последние десять дней такие яростные атаки с большими силами, с большими надеждами, со страстным желанием выполнить команды, которые даты с выходом на определенные населенные пункты, но, на сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент», — добавил министр.

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