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Восстановлено движение поездов после вчерашнего землетрясения

Восстановлено движение поездов после вчерашнего землетрясения

Сразу после землетрясения, произошедшего в Кюрдамирском районе 3 сентября в 14 км к югу от станции Кюрдамир, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) провели технический осмотр объектов инфраструктуры на территории, проверили состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, тоннелей и т.д.).

Согласно информации АЖД, на основании проведенных проверок установлено, что дорожная инфраструктура не пострадала.

«Движение грузовых поездов полностью восстановлено. Пассажирские поезда также курсируют по графику», – говорится в сообщении.

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