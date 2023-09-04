Восстановлено движение поездов после вчерашнего землетрясения

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Сразу после землетрясения, произошедшего в Кюрдамирском районе 3 сентября в 14 км к югу от станции Кюрдамир, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) провели технический осмотр объектов инфраструктуры на территории, проверили состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, тоннелей и т.д.).

Согласно информации АЖД, на основании проведенных проверок установлено, что дорожная инфраструктура не пострадала.

«Движение грузовых поездов полностью восстановлено. Пассажирские поезда также курсируют по графику», – говорится в сообщении.