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Коротченко: Надо оставить Армению один на один с Азербайджаном

Коротченко: Надо оставить Армению один на один с Азербайджаном

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети «Фейсбук» отреагировал на антироссийские заявления армянского лидера Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой.

Ну значит надо оставить Армению один на один с Азербайджаном: посмотрим, чем закончатся в итоге политические понты господина Пашиняна. Чем закончились в 2020 году его пляски в Ханкенди – хорошо известно», – отметил эксперт.

«Неужели Пашинян всерьез думает, что Франция будет спасать Армению?» – вопрошает Коротченко.

«Если даже Пашинян чем что недоволен в отношениях с Россией – заявлять это в интервью западным СМИ недальновидно и глупо. Для этого есть соответствующие закрытые каналы коммуникаций между Ереваном и Москвой.

В ответ в России ему никто ничего не скажет, но «башни» Кремля ничего не забывают. А взбрыкнуть накануне встречи Путина и Эрдогана – для Никол Воваевича вообще сверхглупость», – заявил специалист.

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