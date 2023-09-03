Коротченко: Надо оставить Армению один на один с Азербайджаном

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети «Фейсбук» отреагировал на антироссийские заявления армянского лидера Никола Пашиняна.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой.
Ну значит надо оставить Армению один на один с Азербайджаном: посмотрим, чем закончатся в итоге политические понты господина Пашиняна. Чем закончились в 2020 году его пляски в Ханкенди – хорошо известно», – отметил эксперт.
«Неужели Пашинян всерьез думает, что Франция будет спасать Армению?» – вопрошает Коротченко.
«Если даже Пашинян чем что недоволен в отношениях с Россией – заявлять это в интервью западным СМИ недальновидно и глупо. Для этого есть соответствующие закрытые каналы коммуникаций между Ереваном и Москвой.
В ответ в России ему никто ничего не скажет, но «башни» Кремля ничего не забывают. А взбрыкнуть накануне встречи Путина и Эрдогана – для Никол Воваевича вообще сверхглупость», – заявил специалист.