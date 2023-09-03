В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди |
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма |
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео) |
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон |
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку |
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях |
Парижская полиция силой разогнала армян перед посольством Азербайджана (видео) |
По инициативе Азербайджана страны ОТГ обсудили в Стамбуле вопросы внешней политики (фото) |
Главное Странности

Пашинян заявил о «глубоком разочаровании» Армении в отношении ОДКБ

Пашинян заявил о «глубоком разочаровании» Армении в отношении ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину, по которой его страна не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соответствующее заявление армянский премьер озвучил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, общественность Армении испытала и продолжает испытывать глубокое разочарование в отношении практики ОДКБ: «Думаю, это очевидно».

«По крайней мере, могу сказать, что описанная вами ситуация с точки зрения функциональности и договороспособности ОДКБ говорит о кризисе. И я не думаю, что это проблема только Армении, это проблема самой организации.

Что касается объяснений, то они могут быть самыми разными, но я не думаю, по крайней мере с нашей точки зрения, что объяснения не важны.

Это также является причиной, по которой Армения не ратифицировала и не присоединилась к ряду документов в ходе саммита ОДКБ, прошедшего в Ереване осенью 2022 года, а поскольку решения в ОДКБ принимаются консенсусом, никаких решений нет», – сказал Пашинян.

Теги:
Из этой рубрики
Россия хочет привлечь армян к боям в Украине
Странности

Россия хочет привлечь армян к боям в Украине

2023/09/03, 13:37
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео)
Странности

Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео)

2023/09/03, 12:29
Пашинян заявил о «глубоком разочаровании» Армении в отношении ОДКБ
Странности

Пашинян заявил о «глубоком разочаровании» Армении в отношении ОДКБ

2023/09/03, 09:13
Дрон показал, как «голодающие» в Карабахе армяне устраивают вечеринки (видео)
Странности

Дрон показал, как «голодающие» в Карабахе армяне устраивают вечеринки (видео)

2023/09/01, 16:45
Пашинян запретит Путину въезд в Армению
Странности

Пашинян запретит Путину въезд в Армению

2023/09/01, 15:19
Кадыров потребовал снять санкции с его матери (видео)
Странности

Кадыров потребовал снять санкции с его матери (видео)

2023/08/31, 23:37
В Бейруте армянские радикалы избили водителя турецкого грузовика (видео)
Странности

В Бейруте армянские радикалы избили водителя турецкого грузовика (видео)

2023/08/31, 13:58
Франция отказалась отправлять своих представителей на дорогу Агдам-Ханкенди
Странности

Франция отказалась отправлять своих представителей на дорогу Агдам-Ханкенди

2023/08/31, 13:21
Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды
Странности

Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды

2023/08/31, 00:31