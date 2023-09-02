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«Лукойл» просит Путина разрешить вывести из страны $5 млрд

«Лукойл» просит Путина разрешить вывести из страны $5 млрд

«Лукойл» — вторая по объемам добычи нефтяная компания России, принадлежащая миллиардеру Вагиту Алекперову, — обратилась к властям за разрешением на вывод за рубеж миллиардов долларов из накопленной в стране валюты.

«Лукойл» хочет потратить деньги на выкуп собственных акций у иностранных инвесторов. Его заявка поступила напрямую в администрацию президента, и именно администрация будет принимать решение, сообщил в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев.

Правительственная комиссия, созданная специально для госконтроля над сделками с нерезидентами, не занимается обращением «Лукойла», подчеркнул Моисеев. «Это все — решение президента», — сказал он: сделки рассматриваются напрямую Кремлем, и о них докладывают Владимиру Путину.

Выкуп акций «Лукойлом» обойдется примерно в $5 млрд, оценивают аналитики Сбербанк CIB. А с учетом других нефтегазовых компаний, которые, по словам вице-премьера Александра Новака, обращались в правительство с аналогичными просьбами, сумма может достигать $10 млрд, полагают эксперты. Такого рода сделки, подчеркивают в Сбербанк CIB, создают риски усиления оттока капитала и могут надавить на рубль, который едва удалось стабилизировать на уровнях чуть ниже 100 за доллар после экстренного повышения ставки ЦБ РФ.

«При получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты», — пишут аналитики, добавляя, что «валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть». По данным Центробанка, на 1 июля юрлица держали на валютных счетах в России $153 млрд.

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