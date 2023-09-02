Демонстранты в Ниамее угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере

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Участники массового митинга у посольства Франции в Нигере угрожают взять штурмом здание дипмиссии, если французский посол не покинет страну в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath в репортаже с места событий. По его информации, демонстранты разобрали железные укрепления вокруг посольства на глазах нигерских военнослужащих и полицейских, охраняющих здание.

Телеканал отмечает, что численность протестующих значительно больше, чем в предшествующие дни, они громко скандируют антифранцузские лозунги.

1 сентября МВД Нигера, которое было сформировано мятежниками из Национального совета спасения родины (НССР), вновь потребовало от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть территорию африканской страны. Дипломату предоставили 48 часов. В ведомстве отметили, что французский посол и его супруга находятся в Нигере на незаконном положении.

Ранее НССР потребовал 25 августа от посла Франции покинуть Нигер, однако дипломат не подчинился и не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, отказавшись встречаться с представителями новых властей.

МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права предъявлять какие-либо требования послу Итте, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают «исключительно законные власти Нигера».

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран – членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.