Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
Главное Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке
Общество

Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке

2023/09/02, 15:17
ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях
Общество

ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях

2023/09/02, 14:59
Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы
Общество

Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

2023/09/02, 14:30
В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненый
Общество

В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненый

2023/09/02, 14:10
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

2023/09/02, 13:00
Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже
Общество

Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

2023/09/02, 12:25
Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам
Общество

Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам

2023/09/02, 11:10
Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди

2023/09/02, 08:59
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана
Общество

Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана

2023/09/01, 23:50