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Десятки человек были задержаны за нарушение госграницы Азербайджана

Десятки человек были задержаны за нарушение госграницы Азербайджана

В течение августа 2023 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 53 человека, в том числе 20 граждан Азербайджана, по 6 граждан Афганистана и Алжира, 5 граждан Ирана, 8 граждан Пакистана, по 1 гражданину Грузии, Великобритании, Египта, Марокко, Таджикистана, Нигерии, Коморских островов и Армении.

Согласно информации Государственной пограничной службы, в рамках борьбы с нелегальной миграцией были задержаны 26 человек, пытавшиеся пересечь государственную границу с поддельными паспортами и чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 1072 человека, по отношению к ним приняты соответствующие меры.

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