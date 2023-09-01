Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее поездки в Европу

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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства.

Об этом заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе.

«Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», – сказал Кобахидзе.