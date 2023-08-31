Байден объявил о режиме ЧС во Флориде в связи с ураганом «Идалия» (видео)

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Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана «Идалия» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, «Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <…> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <…> урагана «Идалия», начиная с 27 августа 2023 года и далее», – говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Как отметили в Белом доме, в четверг американский лидер в телефонном разговоре с губернатором штата Роном Десантисом заявил, что «распорядился направить все имеющиеся федеральные ресурсы для оказания помощи в ликвидации последствий» удара стихии.

