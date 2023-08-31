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Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана

Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана

Приостановка вещания радио Sputnik в Карабахе связана с заявлением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года, заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ответе на письмо первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Затулин ранее опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на данные, полученные им от другой радиостанции – «Сити-ФМ» (на частоте которой Sputnik вещает в Карабахе), призвал медиагруппу «Россия сегодня» пересмотреть «решение о прекращении вещания» на этой территории.

Как следует из ответа Киселева, речь идет не о прекращении, как утверждает Затулин, а о приостановке радиовещания, при этом агентство исходит из новой позиции армянского руководства.

«Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года. Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира на территории Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы и чревато осложнением межгосударственных связей между нашими странами», – говорится в письме Киселева Затулину.

По его словам, для продолжения вещания необходимо разрешение со стороны официального Баку.

«Если соответствующее всем актуальным юридическим нормам разрешение на продолжение радиовещания со стороны официального Баку будет получено, мы готовы пролонгировать эфир в регионе. Важную роль здесь могла бы сыграть парламентская дипломатия», – отметил Киселев.

Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что РФ поддерживает с Азербайджаном и Арменией традиционно партнерские отношения, прилагая многолетние усилия для установления мира в регионе.

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