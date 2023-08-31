Казахстан купил танкеры для поставок нефти через Каспийское море в обход России

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Казахстан купил два нефтяных танкера, чтобы транспортировать нефть по Каспийскому морю, сообщил вице-министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, передает Bloomberg.

Он рассказал, что государственная компания «Казмунайгаз» купила уже два танкера, их дедвейт (общий максимальный вес перевозимого груза) — 8 тыс. т. Также планируется приобрести еще два судна с дедвейтом в десять раз больше, которые будут использовать в Черном море.

По слова вице-министра, Астана изучает альтернативы для экспорта нефти, но пока самым прибыльным остается маршрут по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который поставляет казахстанскую нефть из Атырауской области в порт Новороссийска. Другим видам логистики «трудно конкурировать» с КТК, сказал Аккенженов.